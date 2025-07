Última D.R. no Power Couple Brasil: Enquete aponta eliminação surpreendente

Após a formação da última D.R. da temporada, que aconteceu nesta terça-feira (8), os casais Caroline e Radamés, Talira e Rafael, e Rayanne e Victor se enfrentam pela permanência no jogo, e a disputa está acirrada. A decisão acontece na noite desta quarta-feira (9), véspera da grande final.

Segundo dados da tradicional enquete do UOL, Caroline e Radamés são os menos cotados para seguir na competição, com apenas 29,15% da preferência popular. Em contraste, Talira e Rafael aparecem na liderança, com 40,77%, seguidos de perto por Rayanne e Victor, que somam 30,09% dos votos até agora.

A berlinda foi formada após Adriana e Dhomini vencerem a Prova dos Casais, garantindo vaga na grande final e deixando os demais na linha de fogo. Com porcentagens apertadas e viradas possíveis até o último minuto, o clima dentro e fora da mansão está cada vez mais tenso.

No formato do reality, o casal eliminado é aquele que recebe o menor percentual de votos para permanecer, o que coloca Caroline e Radamés diretamente na mira da eliminação. A possível saída do casal, conhecido pelo envolvimento em polêmicas ao longo da temporada, pode mudar completamente a dinâmica do desfecho da edição.

Agora, o público aguarda o desfecho da votação, que será anunciado ao vivo nesta quarta (9). Quem vai carimbar o passaporte para a final e quem vai se despedir a um passo do prêmio? A resposta está prestes a ser revelada.