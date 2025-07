Rafa Kalimann corre com Nattan ao hospital após mal-estar: "Me derrubou"

O fim de semana agitado terminou com um susto para o cantor Nattan, que precisou ser levado ao hospital após apresentar febre alta, dores no corpo e outros sintomas associados a uma virose. Ao lado dele, a influenciadora Rafa Kalimann, que está grávida do primeiro filho do casal, fez questão de permanecer junto durante todo o atendimento.

Em vídeos compartilhados nos stories do Instagram, Nattan relatou como o mal-estar começou e confessou que já havia sentido sintomas semelhantes em uma viagem anterior a Minas Gerais. “Acordei muito mal, muita febre, 38 graus de febre, corpo quebrado, dor de cabeça. A virose me pegou, já tinha me pegado em Minas Gerais. Tomei um soro e disse que não estava 100%. Agora ela voltou de novo, só que voltou muito forte, me derrubou”, explicou o cantor.

Enquanto ele recebia atendimento médico, Rafa foi registrada deitada ao lado do namorado, dizendo: “Cuidando do meu bichinho”. Após realizar exames, Nattan voltou para o quarto e flagrou a namorada descansando, brincando com a situação: “Casca fora”, comentou bem-humorado. Horas depois, ele surgiu nas redes já em casa, indicando melhora no quadro.

O casal, que anunciou recentemente que espera uma menina, vive uma fase especial. No mês passado, realizaram um chá revelação intimista no interior de São Paulo, ao lado de amigos e familiares. Rafa e Nattan posaram sorridentes ao lado das mães, Genilda e Rosilene, e dividiram com os seguidores a emoção do momento. “Estamos prontos pra te receber com muito amor”, escreveu Rafa na legenda da publicação.

Embora a gestação ainda esteja no início, Nattan já cravou o nome da bebê: Zuza. Enquanto os preparativos seguem a todo vapor, o susto com o estado de saúde do cantor serve de alerta para os próximos meses.