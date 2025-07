Ivete Sangalo debocha da polêmica com grupo Clareou e manda recado

Em meio à disputa pública com o grupo de samba Clareou, Ivete Sangalo decidiu usar o bom humor como resposta. Na noite desta terça-feira (8), a cantora baiana publicou um vídeo enigmático nas redes sociais, cavalgando ao som da música “Clareou”, eternizada na voz de Xande de Pilares, o que imediatamente foi interpretado pelos fãs como uma provocação velada à polêmica.

Na legenda do vídeo, Ivete soltou: “Dia de Clarear! Deus é maior, maior é Deus e quem tá com Ele nunca está só”, frase celebrada por seus seguidores e vista por muitos como um recado direto à confusão judicial. “Entendemos o deboche”, escreveu um internauta. “Energia de afrontosa”, comentou outro, em publicação curtida pela própria cantora.

O vídeo surge dias após o grupo Clareou emitir uma nota oficial expressando “profundo desconforto e repúdio” ao nome da nova turnê de Ivete. De acordo com a banda, o nome “Clareou” estaria registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2010 e teria uso exclusivo para atividades ligadas à música e entretenimento.

Em comunicado, os integrantes alegaram ainda que já acionaram a Justiça com processos nas esferas cível e criminal, acusando Ivete de ferir os direitos de marca e prejudicar a identidade artística do grupo. No entanto, há um ponto que pode pesar contra a argumentação: o registro consta apenas para a marca “Grupo Clareou”, e não para o nome “Clareou” isoladamente, o que, segundo especialistas, pode fragilizar a ação.