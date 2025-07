Justiça arquiva inquérito contra Oruam após denúncia sobre jogos de azar

O nome de Oruam voltou a circular nos bastidores da Justiça após uma denúncia anônima que o apontava como promotor de plataformas de jogos de azar. A acusação, enviada à ouvidoria do Ministério Público do Rio de Janeiro, alegava que o rapper estaria divulgando cassinos online não autorizados a operar no Brasil. Segundo o denunciante, o artista estaria expondo seu público, majoritariamente jovem, a riscos financeiros e comportamentos viciantes. A polêmica ganhou força, e um inquérito policial foi aberto para apurar a possível prática de contravenções penais.

Mas o desfecho da história acaba de tomar um rumo inesperado. A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que o juiz da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital decidiu arquivar o inquérito policial que investigava Oruam. A decisão foi baseada no parecer do próprio Ministério Público, que optou por não dar continuidade às investigações.

A denúncia girava em torno da suposta ligação do artista com atividades ilícitas ao promover plataformas de apostas que operam sem regulamentação no país. O inquérito buscava entender se a atuação do cantor ultrapassava os limites da publicidade e configurava crime.

Apesar da pressão inicial, a Justiça concluiu que não havia elementos suficientes para manter a investigação. O arquivamento representa um alívio para Oruam, que agora se afasta das manchetes envolvendo temas judiciais, ao menos por enquanto.