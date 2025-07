Influenciadora denuncia restaurante de luxo em SP : "falta empatia"

No domingo (13), a influenciadora Andrea Schwarz usou suas redes sociais para relatar o constrangimento que viveu ao tentar jantar no L40 Cozinha de Latitude, restaurante localizado no 40º andar de um hotel de luxo em São Paulo.

“Chique mesmo é ter empatia! Não adianta estar no 40º andar de um hotel luxuoso se não se consegue alcançar o básico: respeito”, escreveu Andrea, que é paraplégica e utiliza cadeira de rodas. Segundo ela, a situação escancarou a falta de preparo e sensibilidade para lidar com pessoas com deficiência em espaços considerados sofisticados da capital.

A influenciadora contou que chegou ao local com reserva confirmada e pronta para aproveitar a noite ao lado do marido. No entanto, foi surpreendida com uma recusa direta da hostess, que alegou ter apenas mesas altas disponíveis, mesmo com mesas baixas desocupadas no ambiente. “Ouvimos um não. Um não rígido, frio, burocrático. Não porque não havia espaço, mas porque faltou sensibilidade”, desabafou.

Sem opção adequada e com a única alternativa sendo uma mesa improvisada do lado de fora, em meio ao frio e sem acessibilidade, Andrea e o marido decidiram deixar o local. Em sua publicação, ela criticou a postura do restaurante e reforçou que a questão vai muito além da estrutura física. “Isso não é sobre uma cadeira de rodas. É sobre humanidade. Não existe luxo onde falta empatia. Não existe sofisticação onde sobra preconceito disfarçado de regra”, concluiu.