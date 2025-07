Dona Ruth fala sobre seguro de Marília Mendonça: "um luto duas vezes"

Três anos após a tragédia que abalou o país, Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, decidiu romper o silêncio. Em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (13), ela falou abertamente pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo a divisão do valor do seguro da aeronave que vitimou a cantora, seu tio, irmão de Ruth, e outros ocupantes.

Visivelmente abalada, dona Ruth desabafou sobre o impacto emocional que vem enfrentando desde a tragédia e lamentou o julgamento público que sofreu ao longo dos últimos anos. “O povo só esquece que eu tinha um irmão ali também. Não era só uma filha, não. Naquele dia também morreu meu irmão. Eu estava vivendo um luto duas vezes”, declarou com voz embargada.

Questionada sobre a divisão do valor do seguro, a empresária afirmou que não teve participação ativa no processo. “Eu não conversei com nenhuma dessas pessoas. O doutor chegou aqui, o meu advogado, e falou: ‘O juiz entendeu que tem que ser feito assim. Ele entendeu que a maior parte a Marília tem que receber’”, contou. “Foi uma decisão do juiz”, reforçou.

O advogado da família, Robson Cunha, explicou que dona Ruth não participou diretamente de nenhuma negociação, deixando todas as decisões nas mãos dos representantes legais. “Dona Ruth, em nenhum momento, fez nenhuma tratativa com nenhuma das partes. Quem tratou desse assunto foram os representantes legais, os advogados”, esclareceu.

De acordo com ele, o valor referente ao seguro foi depositado em juízo pela seguradora da aeronave, já com uma proposta de divisão estabelecida pela empresa de táxi aéreo. “A seguradora fez o depósito em juízo do valor, e quando nós recebemos a minuta da empresa de táxi aéreo, nós já recebemos com essa divisão”, afirmou Cunha.

O advogado ainda destacou que o único beneficiário da apólice é o pequeno Léo, filho de Marília Mendonça. Sobre a possibilidade de alteração no acordo, Cunha confirmou que “houve tratativas”, mas frisou que a proposta inicial partiu da própria empresa de táxi aéreo e já previa os percentuais de repartição entre as famílias.