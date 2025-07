Lorena Maria desmente acusações contra MC Daniel: "Não procede"

A manhã desta segunda-feira (14) começou com um novo capítulo na vida de MC Daniel. Desta vez, quem tomou a frente foi Lorena Maria, ex-noiva do funkeiro e mãe de seu filho, o pequeno Rás, de apenas quatro meses. A influenciadora usou os stories para desmentir, com firmeza, as declarações feitas por Rapha Werneck, amigo do casal, que insinuava comportamentos negativos do artista durante o relacionamento.

As críticas ganharam visibilidade nas redes sociais e foram replicadas por perfis de fofoca no Instagram, o que fez com que a situação ganhasse força e gerasse debates entre fãs e seguidores. As acusações questionavam a postura de MC Daniel como companheiro, em um momento delicado da vida do cantor e da influenciadora.

Indignada, Lorena não hesitou em defender o pai de seu filho. “Não procede absolutamente nada do que o Rafael falou. Nada. Não sei com qual intenção [ele fez isso], até porque destruir mais o quê, não é? Se eu jamais vim expor alguém ou difamar, ninguém tem direito de fazer isso! Não procede!”, declarou ela, visivelmente abalada.

As falas de Rapha Werneck foram apagadas logo após a repercussão, mas o estrago já estava feito. Ainda assim, o posicionamento de Lorena chamou atenção por sua firmeza e pelo tom conciliador em relação ao ex-companheiro, com quem, ao que tudo indica, mantém uma relação de respeito em prol do bem-estar do filho.