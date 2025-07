Larissa Manoela e Maisa se revoltam com piada do Fantástico

A noite de domingo (14) terminou com clima de desconforto para Larissa Manoela e Maisa Silva. As duas atrizes, conhecidas desde a infância e frequentemente alvo de comparações na mídia, usaram as redes sociais para rebater um quadro do Fantástico que trouxe à tona, em tom de humor, uma possível rivalidade entre elas.

O momento controverso foi exibido no quadro Isso a Globo Não Mostra, quando uma cena da novela Êta Mundo Melhor! mostrou a personagem Estela, vivida por Larissa Manoela, recebendo uma carta. No bilhete, inserido digitalmente como parte da piada, lia-se a frase: “Prefiro a Maisa”. A provocação não passou despercebida por Larissa, que rapidamente se manifestou.

“Fiquei surpresa ao ver, mais uma vez, tentarem criar uma disputa feminina onde não existe. A rivalidade entre mulheres sempre foi incentivada, mas eu e a Maisa passamos anos desconstruindo isso com carinho, parceria e respeito mútuo”, desabafou a atriz.

A alfinetada veio acompanhada de uma resposta calorosa da própria Maisa, que não hesitou em apoiar a amiga publicamente. “Tentaram criar uma rivalidade absolutamente inexistente. Te amo e te admiro como pessoa e profissional. Só a gente sabe o que já leu e ouviu ao longo desses anos”, escreveu a apresentadora e atriz, nos comentários da publicação.