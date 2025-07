Dona da mansão detona Lexa e Guimê: "Quem dá golpe é quem não paga"

A disputa judicial entre MC Guimê, Lexa e a antiga proprietária da mansão de Alphaville ganhou um novo e explosivo capítulo. Após ser acusada pelo casal de dificultar acordos judiciais e aplicar um suposto golpe na venda do imóvel, Márcia Pessoa decidiu se pronunciar em vídeo enviado com exclusividade ao portal LeoDias. Visivelmente abalada, ela rebateu as acusações e fez revelações sobre seu estado de saúde: “Essas acusações foram tão graves e inverídicas que eu fui parar no hospital e afastada das minhas atividades por 60 dias”.

A polêmica gira em torno de uma dívida milionária que se arrasta desde 2017. Segundo documentos do processo, Guimê teria deixado de pagar R$ 777 mil de uma mansão avaliada em R$ 2,2 milhões. Com correções e encargos, o valor já ultrapassa R$ 2,9 milhões. A Justiça, inclusive, acionou entidades como ECAD, ABRAMUS e gravadoras para levantar informações sobre a renda do cantor e avaliar possíveis penhoras de bens.

Em nota oficial, a assessoria jurídica do casal afirmou que “já foram feitas diversas tentativas de acordo com a antiga proprietária do imóvel em questão”, alegando que não houve resolução por parte de Márcia. Lexa, por sua vez, se disse agindo “de boa-fé”, alegando que não houve consenso da outra parte.

Mas Márcia não deixou barato. “Estou aqui de cara limpa exercendo o meu direito de resposta”, começou ela, ao refutar as acusações nas redes sociais. Em resposta direta ao cantor, disparou: “Guimê, quando você afirma que houve golpe… quem dá golpe é quem não paga, que tem uma dívida e não paga”. A empresária também questionou a ausência de qualquer sentença judicial que comprove a alegação de fraude.

Sobre Lexa, a empresária foi igualmente firme. “Quanto a você, Lexa, que todo mundo fala que é injusto, houve uma sentença judicial. O Judiciário que condenou, o Judiciário que colocou uma execução, não fui eu”, afirmou, lembrando que a cantora se casou em regime de comunhão universal de bens e passou a morar na casa logo após a compra do imóvel.

Márcia ainda revelou que recebeu apenas uma proposta de acordo, considerada por ela “vexatória”. “Vamos supor que você deve 10 reais e quer pagar 1. Então, a conta não bate”, ironizou. Ela também reforçou que não possui dívidas e que, ao contrário do que foi insinuado, tem valores a receber. “Eu tenho crédito referente à pensão alimentícia e não a pagar”, garantiu.

O recado final foi direto: “Espero que o Guimê e você, Lexa, tenham um pingo de discernimento para nos contactar, pois as pessoas responsáveis à frente de vocês não estão tendo êxito. Na verdade, só estão piorando e aumentando a dívida”, declarou.