Luciano Huck flagra momento íntimo de dragões em viagem à Indonésia

Longe dos estúdios da TV Globo e das gravações do “Domingão”, Luciano Huck está aproveitando as férias com a família em uma viagem pela Indonésia. E como não poderia deixar de ser, o apresentador abriu o álbum pessoal e compartilhou registros surpreendentes, incluindo até uma cena inusitada entre dois dragões-de-komodo em plena atividade íntima.

Acompanhado da esposa, Angélica, e dos filhos Joaquim, de 20 anos, Benício, de 17, e Eva, de 12, Luciano tem usado as redes sociais para mostrar detalhes da experiência no sudeste asiático. Em uma das primeiras imagens publicadas, ele aparece em clima de romance com a apresentadora. “Eu e ela sob o sol luar da Indonésia”, escreveu, em uma legenda poética. Mais adiante, outra imagem do casal surgiu, desta vez durante um passeio de barco com a luz do dia como cenário.

Mas não foi só o amor que teve destaque no roteiro. O espírito aventureiro também falou mais alto e o apresentador fez questão de registrar o mergulho com os três filhos em águas cristalinas. “Para a lista de memórias que não têm preço: mergulho com os filhos todos”, declarou ele, reforçando o vínculo familiar que costuma exibir com orgulho.

No entanto, o momento mais comentado ficou por conta de uma cena selvagem que poucos têm o privilégio de testemunhar. Luciano flagrou um casal de dragões-de-komodo em pleno ato sexual e compartilhou o registro com bom humor. “Para quem nunca viu sexo de dragões”, brincou ele, ao mostrar os gigantes lagartos, espécie exclusiva da Indonésia e considerada a maior do mundo, em seu habitat natural.