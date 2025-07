Torre Eiffel se ilumina com cores brasileiras em meio a show de drones

Na noite desta segunda-feira (14), a Torre Eiffel se transformou em um espetáculo tricolor com um toque brasileiro que surpreendeu até os mais habituados à grandiosidade de Paris. Durante as comemorações do Dia da Bastilha, a Dama de Ferro brilhou nas cores verde e amarelo em uma homenagem inédita ao Brasil, marcando os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. E o que já era histórico ganhou ares ainda mais épicos com um show de luzes, drones e música que parou a capital francesa.

O tradicional feriado francês, que relembra a queda da Bastilha e é símbolo da Revolução Francesa, este ano foi além do patriotismo local. Em um gesto de amizade internacional, o evento também celebrou o bicentenário da aliança entre Brasil e França e os 10 anos do emblemático Acordo de Paris, tratado climático que une as nações na luta pela preservação do planeta.

O ponto alto da noite foi o espetáculo visual que tomou conta do céu parisiense. Cerca de mil drones formaram imagens aéreas que dialogaram com a queima de fogos, disparada de 120 pontos estratégicos — incluindo 80 instalados na própria Torre Eiffel. A multidão assistiu, extasiada, a uma coreografia de luzes com direito a projeções temáticas, reverência à natureza e trilha sonora com sons tipicamente brasileiros, como o contagiante “Baianá”, do grupo Barbatuques.

Mas não foi a primeira vez que a torre mais famosa do mundo se rendeu às cores do Brasil. No mês passado, durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França, o monumento já havia sido iluminado em verde e amarelo como sinal da aproximação entre os governos.