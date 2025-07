Whindersson Nunes rebate ataque sobre o filho: "Meu filho está bem"

Na noite de segunda-feira (14), o humorista Whindersson Nunes se deparou com um comentário cruel envolvendo a morte de seu filho, João Miguel, que nasceu prematuro e faleceu em maio de 2021. Em um raro momento de desabafo público, ele decidiu não ignorar a provocação.

A situação começou após Whindersson compartilhar no X (antigo Twitter) uma imagem gerada por inteligência artificial, baseada em uma interação com a própria plataforma. A publicação, aparentemente inofensiva, foi alvo de zombaria por parte de um internauta que escreveu: “Pede para ele gerar uma imagem do seu filho”.

Diante da indiferença e frieza da frase, Whindersson respondeu: “A imagem responde por si só”. A resposta veio carregada de significado e imediatamente chamou atenção dos seguidores, que saíram em defesa do artista. Um deles tentou aconselhá-lo a não se afetar: “Pô, cara, você é bilionário… O cara é só um fracassado que mora no quartinho da bagunça na casa da mãe. Para de ficar demonstrando que os caras conseguem te atingir falando merda na internet”.

Mas o humorista fez questão de esclarecer por que decidiu reagir. “Você tá enganado quanto a isso. É mais pra mostrar que não temos controle sobre as ações dos outros, e estudar pra lidar com isso na vida. Meu filho está bem, em algum lugar. Eu estou bem com isso”, escreveu, em tom sereno, mas firme.

A publicação, além de escancarar os limites ultrapassados por haters, também revelou uma faceta emocional de Whindersson pouco vista nos últimos tempos. Apesar do luto e da dor irreparável da perda de um filho, o artista demonstra ter encontrado uma forma de seguir em frente, sem se calar diante da crueldade.