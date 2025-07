DJ Marlboro processa banco digital após bloqueio de conta

No início de julho, Fernando Luís, o DJ Marlboro, ícone do funk brasileiro, se deparou com algo inimaginável, sua conta no Nubank bloqueada, por “desinteresse comercial”. Sem aviso, sem explicação satisfatória, e mesmo após o contato, a instituição manteve a restrição, o que levou o DJ a recorrer à Justiça em busca de respostas e reparação.

Após a decisão unilateral da fintech, Marlboro recebeu um “novo” produto, outra conta corrente, mas com crédito limitado e benefícios reduzidos. O músico, que construiu uma carreira de décadas, agora se vê enfrentando obstáculos para movimentar seu próprio dinheiro, uma ironia que choca tanto quanto seu suingue. Ele também expõe como, nestes casos, até mesmo o cartão foi alterado para uma versão inferior, sem levar em consideração seu histórico de cliente assíduo.

Se celebridades que são clientes fiéis sofrem com esse tipo de bloqueio, o que dizer dos consumidores comuns? Marlboro confia na Justiça para restabelecer seu direito, provando que nem todo luxo protege um consumidor das surpresas desagradáveis do sistema financeiro.