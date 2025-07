Fotógrafa acusa MC Daniel de atitude agressiva durante parto

Após a repercussão de críticas feitas por um amigo da influenciadora Lorena Maria ao cantor MC Daniel, agora foi a vez da fotógrafa Aline Morais vir a público com uma revelação que promete estremecer ainda mais os bastidores da história. Em entrevista exclusiva à Fabia Oliveira, Aline detalhou um episódio conturbado que teria vivido durante o ensaio fotográfico do nascimento do filho do casal, na sala de parto. Segundo a fotógrafa, o clima no dia foi caótico, e ela chegou a ser fisicamente pressionada por MC Daniel.

“Ele pegou no meu braço, apertou no meu braço, me puxando, porque ele queria que eu fizesse a foto naquele momento exatamente que não era o momento para eu fazer”, relatou. Aline também afirmou que enfrentou dificuldades para receber o pagamento pelo trabalho: “Eu tive que conversar com a mãe dele”.

Apesar do desconforto, ela optou por seguir com o trabalho, priorizando o profissionalismo e o respeito à fase delicada que Lorena enfrentava. “Como profissional, eu resolvi continuar porque eu tinha um trabalho a ser seguido ali, e eu deixei meu lado pessoal, mulher, de lado”, disse. Segundo ela, a decisão de não expor o ocorrido na época foi justamente para preservar o puerpério da ex-companheira do funkeiro. “A gente que trabalha com fotografia de parto tenta o máximo ser humana ali dentro. Eu prestei um serviço além do que era meu trabalho para poder ajudar”, desabafou.

Mais cedo, Aline também usou suas redes sociais para expor a situação sem citar nomes diretamente. “Acabaram com minha saúde mental na época. Eu me calei, e tive ética e respeito pela fase de uma mulher passando pelo puerpério. Deus é justo. Sabe o que mais me assusta? Mulheres defendendo esse tipo de homem escroto”, publicou em seus stories.

Em meio ao turbilhão de acusações, MC Daniel chegou a se pronunciar mais cedo negando qualquer agressão contra Lorena Maria. Em vídeos publicados em seu perfil, o cantor reforçou o respeito que nutre pela ex-companheira e afirmou que não cometeu qualquer tipo de violência.