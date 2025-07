Caio Castro assume romance com ex-atriz da Globo durante viagem

O ator Caio Castro, que já foi apontado como um dos solteiros mais cobiçados do país, surpreendeu os fãs ao assumir publicamente o namoro com a atriz e influenciadora Vitória Bohn. O casal tornou o romance oficial neste domingo (14/7), quando o galã compartilhou nas redes sociais uma sequência de cliques ao lado da nova companheira.

Nas imagens, os dois aparecem curtindo dias de descanso e muito romance em Portugal. Entre paisagens do interior europeu, passeio a cavalo e jantar à luz de velas, os registros deixaram evidente que a fase é de puro encantamento. Como era de se esperar, a publicação viralizou rapidamente, com internautas reagindo ao novo casal. “Lindos”, elogiou uma seguidora. “Quem pagou a conta?”, brincou outra. “Perfeitos demais, que casal!”, disparou mais uma fã do ator.

A nova eleita de Caio é Vitória Bohn, de 21 anos, natural de Santa Catarina. Apesar da pouca idade, a jovem já tem um currículo de respeito: ficou conhecida nacionalmente após interpretar a bailarina Lou na novela Cara e Coragem, da Globo. Além da atuação, ela também se destaca como influenciadora digital, acumulando mais de 100 mil seguidores no Instagram, onde compartilha sua rotina e bastidores profissionais.

Este é o primeiro relacionamento que Caio assume publicamente desde o término com Daia de Paula, com quem viveu um romance discreto por quase dois anos. O namoro anterior chegou ao fim em dezembro de 2023 e, desde então, o ator havia mantido a vida amorosa fora dos holofotes.

Enquanto isso, outro nome do entretenimento também voltou aos assuntos mais comentados. MC Daniel, que terminou recentemente com Lorena Maria, precisou vir a público para desmentir rumores sobre uma suposta presença em uma festa privada promovida por Vini Jr. no Rio de Janeiro. Após ser citado pela influenciadora Rainha Matos, o funkeiro negou categoricamente a informação.

“Estou em São Paulo. Como eu fui numa festa no Rio de Janeiro? Vocês estão fazendo de tudo para me prejudicar”, disse ele em seus stories. O cantor ainda reforçou sua versão comentando em páginas de fofoca e exigindo mais responsabilidade nas informações divulgadas.