Ludmilla revela que vai morar em frente a casa de um famoso: saiba quem

A cantora Ludmilla, que deu à luz recentemente a pequena Zuri, revelou em entrevista no programa “Só Até Aqui”, apresentado por Dan Mendes no YouTube, que está de mudança para uma nova casa. Mas o que realmente chamou atenção foi o nome de seu futuro vizinho: ninguém menos que Belo.

“O Belo mora de frente para a minha casa nova. Se acabou o alho ou acabou o açúcar: ‘Oi vizinho, tem alho ou açúcar aí?’ e vai lá no Belo”, disse a cantora, em tom de brincadeira, arrancando risadas durante a entrevista.

Ludmilla e Belo mantêm uma amizade de longa data e já dividiram o palco em diversas ocasiões. Eles colaboraram em faixas como “Não Quero Mais” e “26 de Dezembro”, consolidando uma relação que vai além da música. No início de julho, o cantor foi presença marcante em uma festa organizada por Ludmilla em sua casa. No evento, Belo fez um verdadeiro show particular, em uma espécie de agradecimento.