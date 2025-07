Bruna Unzueta exibe antes e depois após perder 20 kg: "Transformador"

Bruna Unzueta deixou seus seguidores em choque ao compartilhar o antes e depois de seu rosto após eliminar 20 kg. A apresentadora e ex-integrante do “PodDelas” publicou o vídeo na última terça-feira (15/7) e rapidamente viralizou. Com cabelos mais curtos, o novo visual evidenciou ainda mais as mudanças provocadas pela perda de peso. “É chocante a diferença…”, escreveu ela na legenda, acrescentando: “a diferença que -20kg fez no meu rosto”.

A transformação física aconteceu ao longo de seis meses e foi resultado de uma combinação entre mudanças alimentares, prática de atividades físicas, melhora na qualidade do sono e uso do medicamento Mounjaro, sempre com prescrição e acompanhamento médico. Em um vídeo publicado anteriormente, em junho, Bruna contou que tudo começou após realizar exames de rotina que indicaram alto índice de gordura visceral, fator que acendeu o alerta para riscos de doenças metabólicas.

A psiquiatra que a acompanha há quatro anos, responsável por seu tratamento contra a depressão e ansiedade, também a ajuda a combater a compulsão alimentar. Ela explicou que o uso do medicamento não foi uma solução mágica, mas um apoio dentro de um processo que exigiu disciplina, mudanças reais e, principalmente, cuidado com a mente.

“Nos primeiros meses não seguia a dieta à risca, mas aos poucos fui me sentindo mais disposta. Hoje, digo que foi transformador. Mudou minha vida. Voltei a me amar, a me olhar com carinho”, afirmou, emocionada.