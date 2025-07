Barack Obama debocha de boatos sobre divórcio: "Ela me aceitou de volta"

Barack Obama resolveu se manifestar, com deboche, sobre os rumores que há meses circulam sobre uma possível crise em seu casamento com Michelle Obama. Em participação no podcast IMO with Michelle Obama & Craig, comandado pela ex-primeira-dama e seu irmão, Craig Robinson, o ex-presidente dos Estados Unidos não só mostrou que a relação segue firme, como também fez piada com os comentários que ganharam as redes nos últimos tempos.

“Ela me aceitou de volta! Foi uma situação delicada por um tempo”, disparou Barack logo após ser questionado, em tom de brincadeira, por Craig se ele e Michelle ainda se gostavam. A resposta arrancou risos dos dois apresentadores, e Michelle entrou no clima: “Isso é boato”, disse, com ironia. Craig completou o momento: “É tão bom ter vocês dois no mesmo ambiente”, ao que Michelle respondeu com mais uma alfinetada: “Eu sei, porque quando não estamos, as pessoas pensam que somos divorciados”.

As especulações sobre um possível divórcio entre os Obamas começaram há alguns meses, e chegaram a incluir até rumores de um suposto affair entre Barack e a atriz Jennifer Aniston, informação nunca confirmada. A ausência de aparições públicas do casal por um período alimentou ainda mais a narrativa nas redes sociais.

Em entrevista recente ao podcast Work in Progress, da iHeart Radio, Michelle comentou sobre a liberdade de fazer escolhas por si mesma. “É a primeira vez na minha vida que todas as minhas escolhas são para mim. Agora não posso culpar ninguém além de mim pelas minhas decisões e indecisões”, afirmou.

Michelle ainda rebateu as especulações sobre separação com um desabafo certeiro: “Tanto que este ano as pessoas nem conseguiam imaginar que eu estava fazendo uma escolha por mim mesma, que tiveram que presumir que meu marido e eu estávamos nos divorciando”.