Márcia Dantas fala sobre demissão do SBT: "como o fim de um relacionamento"

Márcia Dantas falou pela primeira vez sobre os bastidores de sua demissão do SBT. Após quase uma década na emissora, a jornalista revelou em entrevista que ficou profundamente abalada com a forma como foi desligada, apenas um mês depois de receber promessas de novos projetos para 2025.

“Eu não gosto de falar em mágoa, mas fiquei muito triste. Sabe quando você gosta muito de uma pessoa e ela termina o relacionamento sem você esperar? É como se fosse isso. Eu tinha um namoro, um casamento (…) Não foi uma traição. É como se a pessoa simplesmente não quisesse mais você e te virasse as costas”, desabafou.

Márcia contou que, em dezembro, esteve em reuniões com a alta cúpula do canal, nas quais foi tratada como uma das apostas para o futuro da programação. “Estava na sala da diretoria, com promessas para mim em 2025. E as promessas eram: ‘Você vai ter um espaço de manhã, estamos tentando criar um programa que tenha Jornalismo, entretenimento, você é uma das nossas apostas’”, relembrou.

O choque veio logo após o recesso de fim de ano. De volta ao trabalho em janeiro, a jornalista foi surpreendida com a notícia de que estava fora do quadro da emissora. “Então, para mim, o que mudou nesse mês? Na minha cabeça, fiquei assim: Peraí, fiz alguma coisa errada? Porque um mês depois eu não sirvo mais?”, questionou.