The Legend of Zelda: veja quem vai interpretar Link e Zelda no cinema

O game designer Shigeru Miyamoto revelou, nesta terça-feira (16), os nomes dos atores que darão vida aos icônicos personagens Link e Zelda na adaptação cinematográfica da franquia The Legend of Zelda.

Link será interpretado por Benjamin Evan Ainsworth, de apenas 16 anos. O jovem ator britânico já tem um currículo de peso, foi a voz de Pinóquio no live-action da Disney e também participou de O Jogo da Invocação, A Maldição da Mansão Bly e Sandman, onde viveu a versão jovem de Alex Burgess.

Já a princesa Zelda será vivida por Bo Bragason, atriz inglesa de 21 anos. Com passagem pelas produções Three Girls and the Jetty (BBC), Os Radley e Nell, A Renegada, Bo assume o papel de uma das personagens mais amadas do universo dos videogames.

"Estou ansioso para ver os dois na tela grande", declarou Miyamoto em comunicado divulgado no aplicativo oficial da Nintendo e em suas redes sociais. Ele também confirmou a estreia do longa para o dia 7 de maio de 2027, mas não deu detalhes sobre o início das filmagens.

Desde 1986, The Legend of Zelda é considerada uma das franquias mais cultuadas e premiadas da história dos games. A saga, que mistura fantasia, aventura e ação, traz diferentes versões de Link, o corajoso guerreiro elfo, e Zelda, a princesa de Hyrule, além do vilão Ganon. Títulos como Ocarina of Time, Majora’s Mask e Breath of the Wild ajudaram a consolidar o legado da franquia no mundo dos jogos.

Ainda não foi revelado se a trama do filme seguirá fielmente alguma das histórias já lançadas nos consoles ou se será uma nova narrativa inspirada no universo da franquia.