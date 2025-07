Esposa de Arlindo Cruz conta sobre estado de saúde do cantor: "bem distante"

Em trechos da biografia O Sambista Perfeito, escrita por Marcos Salles, a esposa do cantor Arlindo Cruz, Babi Cruz, revelou que o artista de 66 anos não reage mais aos estímulos como fazia antes. A declaração veio à tona enquanto o sambista permanece internado em um hospital particular da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“Tivemos momentos lindos dele segurando copo, segurando biscoito… Hoje não temos mais isso do Arlindo. Hoje ele está bem dentro do mundinho dele, do universo dele. Bem distante”, disse Babi, emocionada, em um dos trechos do livro.

O sambista foi hospitalizado no último dia 25 de março para tratar uma pneumonia, mas, no decorrer do tratamento, foi diagnosticado com uma bactéria resistente, o que agravou o quadro clínico e frustrou as expectativas de alta médica. Ele segue sob vigilância médica constante.

Desde que sofreu o Acidente Vascular Cerebral, Arlindo passou por diversas internações e cirurgias, enfrentando um processo de reabilitação intenso, sempre cercado do apoio da família e do carinho dos fãs, que constantemente deixam mensagens de força nas redes sociais.