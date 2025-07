Paolla Oliveira reage após anuncio de sua nova função no Carnaval

A atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais nesta quarta-feira (16) para comentar o anúncio da escola de samba Grande Rio,a nomeando como “rainha de honra” da agremiação, que pegou até ela desprevenida. “Fui pega totalmente de surpresa com as últimas notícias carnavalescas”, revelou nos Stories do Instagram.

A movimentação tomou conta das redes sociais após o perfil oficial da Grande Rio divulgar que Paolla teria um novo posto de destaque na escola. A confusão, no entanto, gerou especulações de que ela retornaria como rainha de bateria, cargo que será assumido por Virginia Fonseca no Carnaval de 2026.

“Meu telefone bombando com as pessoas me parabenizando por eu ter voltado a ser rainha da Grande Rio e eu não estava entendendo nada”, disse Paolla, visivelmente surpresa com a repercussão. A atriz reforçou que, apesar de ter deixado o posto, nunca deixou o Carnaval e mantém laços afetivos com a escola: “Sempre tive e continuo tendo esse carinho de vocês. E eu já tinha falado que eu não sairia do Carnaval, isso é uma verdade”.

Atualmente no ar como Heleninha Roitman no remake de “Vale Tudo”, Paolla aproveitou para esclarecer que, apesar do título simbólico recebido, a nova soberana da bateria é mesmo Virginia Fonseca. “Vamos deixar a menina brilhar, minha gente”, pediu, em tom amigável.

A assessoria da atriz também divulgou uma nota à imprensa para colocar fim aos rumores. “Reiteramos que Paolla Oliveira, como já anunciado anteriormente, não voltará a desfilar no próximo ano à frente da bateria da Grande Rio, ao contrário do que está sendo divulgado por meios de comunicação”, diz o texto.

A nota ainda destaca que o título de "rainha de honra" foi uma surpresa para Paolla, que agradece a homenagem com carinho e reafirma seu amor pela agremiação. “Ela saiu do posto, mas jamais deixará o Carnaval”, finaliza o comunicado.