Esposa de Amado Batista revela rotina pós-casamento: "É libertador"

Desde que oficializou sua união com Amado Batista em março deste ano, Calita Franciele tem chamado atenção não apenas pela diferença de idade com o cantor, ela tem 23 anos e ele, 74, mas também pela forma como conduz sua rotina profissional. Em uma sequência de vídeos publicada nas redes sociais nesta quarta-feira (16), a miss deixou claro que o casamento não alterou sua independência financeira nem sua atuação no mundo digital.

“Eu consigo conciliar as duas coisas facilmente, porque felizmente eu trabalho com internet. E isso, sinceramente, é libertador”, afirmou a jovem, que costuma acompanhar o marido em suas turnês pelo país. Segundo ela, sua profissão permite trabalhar de qualquer lugar, seja em uma das fazendas do artista, seja em meio à estrada ou entre um show e outro.

Sem esconder a empolgação, Calita celebrou o crescimento de sua carreira no meio digital e garantiu que as oportunidades continuam surgindo. “Cada dia que passa, eu fico mais surpresa com tantas oportunidades que têm surgido de trabalhar com a internet. Inclusive, algumas que nem precisam aparecer ou ser influencer igual a mim”, declarou.

O casal oficializou a união em uma cerimônia luxuosa, realizada em uma das propriedades de Amado Batista, no município de Cocalinho, no Mato Grosso. Desde então, os dois têm feito aparições públicas frequentes e atraído os holofotes, especialmente pelas declarações espontâneas e descontraídas de Calita, que não hesita em mostrar os bastidores da vida ao lado de um dos nomes mais tradicionais da música brasileira.