Organização do Tomorrowland garante que evento será mantido após incendio

Mesmo após um incêndio de grandes proporções atingir o palco principal do festival nesta quarta-feira (16), os organizadores garantiram que a programação não sofrerá alterações. Em comunicado oficial, a equipe reforçou que ninguém se feriu e que as demais estruturas do evento, um dos maiores do mundo na cena eletrônica, seguem intactas.

“Devido a um grave incidente e incêndio no Palco Principal do Tomorrowland, nosso querido Palco Principal foi severamente danificado. Podemos confirmar que ninguém ficou ferido durante o incidente”, afirmou a organização pelas redes sociais. O porta-voz do festival, Debby Wilmsen, disse ainda em coletiva de imprensa que o evento não será adiado.

As atividades continuam normalmente a partir desta sexta-feira (18), com a abertura do primeiro final de semana de shows. A segunda parte do evento está programada para o dia 25 de julho. A estrutura de camping DreamVille foi liberada na quinta-feira (17), e as ações da Global Journey, em Bruxelas e Antuérpia, também seguem conforme o cronograma.

O palco destruído, conhecido como Orbyz, era uma das criações mais ambiciosas do festival. "Era um mundo vivo e pulsante. Do primeiro esboço em uma página em branco, às incontáveis horas de design conceitual, colaboração artística, engenharia, criação e construção, cada peça do Orbyz carregava um pedaço da nossa alma", declarou a organização.

Criado em 2005 na cidade de Boom, na Bélgica, o Tomorrowland é considerado um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo. A edição de 2025 traz mais de 250 artistas divididos entre 16 palcos. Nomes brasileiros como Alok, Bhaskar, Cat Dealers, Dubdogz e DJ ANNA estão confirmados na programação, com apresentações nos principais palcos do evento, como o Main Stage e o Freedom Stage.