Bilionário é flagrado com colega de trabalho em show do Coldplay

Nesta quarta-feira (16), durante a tradicional “kiss cam”, o vocalista do Coldplay Chris Martin acabou colocando em evidência um momento constrangedor entre Andy Byron, CEO da gigante de tecnologia Astronomer, e sua diretora de RH, Kristin Cabot.

“Olhem esses dois”, comentou Chris Martin ao ver o casal abraçado no telão. Mas a situação mudou de tom imediatamente: ao perceberem que estavam sendo filmados, Byron soltou Kristin e tentou se esconder atrás de uma barreira, enquanto a executiva, visivelmente constrangida, cobria o rosto com as mãos. O vocalista, surpreso com a reação, completou: “Ou estão tendo um caso ou são muito tímidos”, arrancando risos da plateia.

As imagens viralizaram nas redes sociais e abriram espaço para acusações de traição, já que Byron é casado e mantém vida pessoal discreta ao lado da esposa, Megan Kerrigan Byron. O público não perdoou: milhares de usuários no X (antigo Twitter) e TikTok compartilharam o vídeo, acompanhados de comentários de apoio à esposa e críticas à suposta infidelidade.

Andy Byron está à frente da Astronomer desde julho de 2023. A empresa, avaliada em mais de US$ 1,3 bilhão, tem Kristin Cabot como Chief People Officer desde o fim do ano passado. Na internet, a própria executiva afirma que sua especialidade é conquistar a confiança de todos os níveis da empresa, “de CEOs a assistentes”.