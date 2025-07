Deborah Secco revela desilusão com a monogamia: "Fui traída em todas"

Durante uma conversa franca no programa Saia Justa, do GNT, a atriz Deborah Secco abriu o coração sobre seu histórico amoroso. No bate-papo com Eliana, Juliette, Bela Gil e Erika Januza, exibido na noite desta quarta-feira (17), ela revelou que todas as suas relações sérias terminaram em traição.

“Eu hoje vivo uma relação monogâmica por escolha, e meus combinados são refeitos diariamente. Mas me pergunto todos os dias: ‘Eu acredito de fato no formato da monogamia?’ Não acredito”, declarou a atriz, que atualmente namora o produtor musical Dudu Borges.

Segundo ela, a falta de fidelidade que enfrentou ao longo da vida a fez repensar o modelo tradicional de relacionamento. “Fui traída em todas as minhas relações”, contou, acrescentando que, apesar disso, encontrou na comunicação diária uma forma de manter a estabilidade do romance atual.

Deborah e Dudu assumiram publicamente o namoro em março deste ano. Antes dele, a atriz viveu um casamento aberto com Hugo Moura, com quem ficou por nove anos e teve a filha Maria Flor. Sem rótulos e sempre disposta a falar sobre afetos de forma transparente, Deborah também já revelou que teve relacionamentos com mulheres. “Já me apaixonei e namorei mulheres, mas nunca três pessoas. Existem muitas formas de amar”, disse em uma entrevista recente.