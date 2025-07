Irreconhecível? Jão muda de visual e reaparece no interior de SP

Meses após anunciar uma pausa na carreira, o cantor Jão voltou a ser assunto nas redes sociais, mas não por uma nova música ou turnê. Uma sequência de imagens divulgadas com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira revelou o artista praticamente irreconhecível, com barba cheia, cabelos mais escuros e um semblante bastante diferente daquele que os fãs estavam acostumados a ver nos palcos.

O novo visual chamou a atenção não apenas pela mudança estética, mas também pelo contexto em que ele foi flagrado. Jão deixou a agitada rotina de São Paulo e se mudou para Araraquara, no interior do estado, onde tem passado os dias em companhia da mãe e da irmã. A mudança de cenário e o afastamento do estrelato acontecem após a perda de seu pai, Carlos Alberto Balbino, em junho deste ano, fato que abalou profundamente a vida do cantor.

Longe dos flashes e sem previsão de retorno à música, Jão optou por uma fase mais introspectiva e familiar. Segundo fontes locais, ele tem evitado aparições públicas e adotado um estilo de vida mais reservado. Com aparência mais robusta e um visual discreto, o artista passou despercebido por muitos moradores da cidade, mas detalhes como a tatuagem no antebraço e o nariz marcante entregam sua identidade aos mais atentos.