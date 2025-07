Ex-marido de Preta Gil é alvo de ataques após morte da cantora

Desde o anúncio da morte de Preta Gil no último domingo (20), aos 50 anos, Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora, tornou-se o centro de uma onda de ataques nas redes sociais. Internautas, indignados com o histórico do relacionamento do casal, inundaram o perfil do personal trainer com mensagens duras e acusações. Frases como “Um dos motivos da morte da Preta foi você!” e “Satisfeito, seu monstro?” foram algumas das mais repetidas entre os comentários.

Diante da avalanche de críticas, Rodrigo optou por restringir os comentários em suas redes sociais e, até o momento, não se pronunciou publicamente sobre o falecimento da ex-esposa. A revolta dos fãs ganhou ainda mais força após trechos do livro “Preta Gil: Os Primeiros 50”, autobiografia lançada pela artista, voltarem à tona.

No livro, Preta detalha o fim do casamento com Godoy, revelando que foi traída e que se sentiu completamente abandonada em um dos momentos mais delicados de sua vida: o tratamento contra o câncer. “Fiquei destroçada. Não conseguia dormir, passei a ter crises de ansiedade e a ser medicada para controlá-las”, escreveu. Ela também contou que o então marido dizia ter “fobia de hospitais” para justificar sua ausência durante as internações. “Eu me separei pela negligência do Rodrigo comigo”, afirmou, em um dos trechos mais repercutidos da obra.

A artista foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023 e iniciou o tratamento imediatamente. Apesar de ter comemorado a remissão da doença em dezembro do mesmo ano, em agosto de 2024 Preta revelou que o câncer havia retornado de forma agressiva. Na tentativa de buscar uma nova chance, viajou aos Estados Unidos para um tratamento experimental, mas não resistiu.