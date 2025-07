Arthur Urach decide "aprimorar" parte íntima após incentivo da mãe

O influenciador Arthur Urach, conhecido por seu trabalho com imagem e conteúdo digital, virou assunto nas redes sociais ao revelar que passou por um procedimento de aumento peniano com foco na autoestima e no desempenho profissional. O que mais chamou a atenção, no entanto, foi o apoio vindo de casa, a própria mãe, Andressa Urach, não só aprovou como foi quem sugeriu a intervenção.

A ex-participante de reality shows e também influenciadora digital costuma falar abertamente sobre procedimentos estéticos e a importância da imagem pessoal, e viu na experiência de um colega de trabalho um exemplo positivo. “Se ele não tivesse me contado, eu nem saberia! Ficou natural, bonito”, disse Andressa, que defende que cuidar da autoestima é fundamental. “Tudo que mexe com autoestima e beleza vale a pena.”

Arthur explicou que sua escolha teve como principal motivação a confiança e a segurança em sua profissão. “Quando a autoestima tá em dia, o prazer vem junto, pra mim e pra quem tá comigo”, afirmou, reforçando que o autocuidado impacta tanto o físico quanto o emocional. “O procedimento me ajuda a estar mais pronto fisicamente, mas também psicologicamente.”

O influenciador destacou que o processo foi tranquilo e que se sentiu seguro, especialmente com o acompanhamento da mãe. “Como mãe, a gente quer garantir que tá tudo certo, né?”, afirmou Andressa.

Apesar da naturalidade com que tratam o assunto, Arthur reconhece que ainda existem barreiras sociais. “Tem muito homem preso na ideia de que masculinidade é sinônimo de silêncio. Falar sobre isso é libertador”, pontuou.

Sobre críticas e julgamentos, ele foi direto: “Já entendi que quem julga geralmente não vive sua própria verdade. Sou diferente da minha mãe em várias coisas, mas herdei dela a coragem de ser quem eu sou.”