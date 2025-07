Anne Hathaway posta foto como Andy Sachs de "O Diabo Veste Prada"

Anne Hathaway divulgou, nesta segunda-feira (21), a primeira foto oficial caracterizada como Andy Sachs, sua personagem em “O Diabo Veste Prada”. Com a legenda enigmática “Andy Sachs 2025”, a atriz entregou apenas o suficiente para incendiar as expectativas e dar início ao aquecimento para a aguardada sequência do clássico lançado em 2006.

A imagem, publicada em seu perfil nas redes sociais, mostra Hathaway em um look elegante e contemporâneo, dando pistas de como será o novo momento de Andy no universo da alta moda, ou será que ela continua tentando escapar dele? Ainda sem data oficial de estreia, o longa está em fase de gravações e promete ser um dos grandes destaques do cinema em 2025.

A continuação do sucesso, que se tornou símbolo da cultura pop e referência de estilo para uma geração inteira, foi confirmada no fim de maio e trará de volta o elenco original que conquistou o público, Meryl Streep retorna como a temida e irresistível Miranda Priestly, enquanto Emily Blunt revive a espirituosa assistente Emily Charlton. Além do trio principal, o novo filme contará com reforços de peso, como Lucy Liu e Pauline Chalamet, nomes que só aumentam a ansiedade dos fãs.

Com o retorno de Anne Hathaway ao papel que a consagrou internacionalmente e o reencontro com Meryl Streep nas telonas, “O Diabo Veste Prada 2” promete não apenas reviver a nostalgia dos anos 2000, mas também lançar um novo olhar sobre o mundo da moda, o jornalismo e as escolhas que definem quem somos.