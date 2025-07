Virginia expõe mãe após curtidas polêmicas: "Todo dia curte coisa errada"

Virginia Fonseca comentou, com bom humor, durante um stories nesta quarta-feira (23), a nova polêmica envolvendo sua mãe, Margareth Serrão. Uma curtida dada, supostamente por engano, em uma publicação que insinuava uma indireta de Zé Felipe ao jogador Vini Jr.

“Tava aqui conversando com ela, ela falou ‘eu curti’, falei ‘pronto… curtiu o quê’”, contou Virginia aos seguidores, visivelmente se divertindo com a situação. “Eu tô com tanto medo de curtir as coisas, que agora quando eu tô passando o Instagram eu vigio se eu não curti sem querer”, revelou a apresentadora. A resposta de Virginia à mãe foi direta e cheia de deboche: “É lógico, mãe, todo dia você curte alguma coisa errada”.

A cena chamou atenção principalmente após a repercussão de uma curtida de Margareth em uma publicação que sugeria que a frase “Em Goiânia tem o 10!”, dita por Zé Felipe, seria uma alfinetada ao número de camisa de Vini Jr., fato que movimentou as redes sociais após rumores de um possível affair entre os dois ganharem força.

A mãe da influenciadora tentou se justificar, mais uma vez, alegando que tudo não passou de um clique sem intenção. “É fofoca né? Não pode filmar”, respondeu rindo, quando questionada pela filha sobre o que exatamente havia curtido dessa vez.

A assessoria de Margareth, por sua vez, tratou de encerrar a especulação. Em nota enviada ao portal Hugo Gloss, a equipe garantiu: “Ela curtiu o post sem querer e não ia fazer isso nunca”.