‘Quarteto Fantástico: Primeiros Passos’ tem cenas pós-créditos?

“Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (24) e, com ele, surgem perguntas que não param de movimentar os fãs da Marvel. O novo filme tem cenas pós-créditos? A resposta é sim.

Com uma nova formação estelar, o reboot apresenta Pedro Pascal no papel de Reed Richards, o Senhor Fantástico, ao lado de Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm e Ebon Moss-Bachrach no papel de Ben Grimm, o Coisa. A história marca o retorno do grupo ao MCU com uma narrativa que equilibra ação e vínculos familiares, mas é nas cenas finais que o universo realmente se expande.

A primeira cena pós-créditos mostra Sue Storm em uma conversa íntima com Franklin Richards, seu filho de quatro anos. Quando Sue se afasta para pegar um livro, um clima de tensão toma conta da tela: a luz do ambiente muda para um tom verde e, ao retornar, ela encontra nada menos que o Doutor Destino. O personagem, interpretado por Robert Downey Jr., aparece abaixado ao lado do garoto, que segura a máscara do vilão. A revelação conecta diretamente o filme ao aguardado “Vingadores: Doomsday” e levanta diversas teorias entre os fãs.

Na segunda cena, a Marvel entrega um momento nostálgico, uma abertura animada em estilo retrô toma conta da tela, remetendo à clássica série de 1967 do Quarteto Fantástico. Em ritmo acelerado, os heróis enfrentam uma série de vilões em um trecho que mistura homenagem e mistério, deixando no ar se essa versão animada terá continuidade dentro do MCU.

Segundo a sinopse oficial, o enredo traz o grupo enfrentando uma ameaça de proporções cósmicas: Galactus, o devorador de mundos, e sua enigmática aliada, a Surfista Prateada. A missão de salvar a Terra coloca à prova não só os superpoderes do quarteto, mas também os laços que os unem como família.