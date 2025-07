Namorada de Belo torce para que Gracyanne Barbosa arrume um novo amor

Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, abriu o jogo em uma entrevista no Link Podcast, da Record, sobre a exposição do relacionamento com o cantor e as recentes declarações de Gracyanne Barbosa. A empresária e influenciadora não apenas demonstrou maturidade ao falar sobre o passado amoroso de Belo, como também deixou claro que torce para que a ex-esposa do cantor encontre um novo caminho no amor.

Gracyanne, que foi casada com o pagodeiro por 16 anos, chegou a manifestar publicamente o desejo de reatar com o ex-marido, reacendendo boatos e tensões nas redes sociais. Questionada sobre como lida com essa sombra constante, Rayane respondeu de forma firme, mas sem perder o equilíbrio. “Então, gente. Como eu me sinto? É que falar do outro é sobre o outro, e não sobre mim. Eu sou escorpiana, imagina? Lidar com a fama é sobre isso. A gente não sabe o que pode vir. Eu me preservo muito e faço muita terapia. Eu me cuido muito emocionalmente, porque não quero, sabe, pegar isso para mim e essa energia”, desabafou.

Ela ainda fez questão de ressaltar o respeito que nutre pela história entre Gracyanne e Belo. “Porque, assim, eu respeito muito o que eles viveram, respeito muito mesmo. O Belo, ele sabe. Respeito toda a transição que ele está fazendo, e é no tempo dele, e eu deixo ele confortável para fazer o que ele quiser”, disse.

Rayane também revelou detalhes da sua relação com o cantor, mostrando que o casal cultiva uma parceria baseada na confiança e liberdade. “Eu falo muito isso: ‘Amor, se você não quiser estar comigo, você é livre para estar com quem você quiser’. E ele fala: ‘Amor, se estou com você, é porque eu quero estar com você’. A gente não é preso um ao outro, entendeu? Então é sobre”.

Em um dos momentos mais comentados da entrevista, a empresária demonstrou que não há espaço para rivalidade. Discreta, ela deixou claro que prefere viver a relação longe dos holofotes e com foco na conexão emocional. “A gente queria estar fazendo muito mais, expondo mais o nosso relacionamento, mas a gente está vivendo um dia de cada vez e quietinho na nossa. Está dando certo, então por que mudar isso?”, refletiu.

Enquanto os rumores em torno do triângulo amoroso ainda ecoam, Rayane Figliuzzi mostra que prefere responder com equilíbrio e afeto, e, ao que tudo indica, até com uma pontinha de esperança de que Gracyanne também encontre alguém especial para seguir em frente.