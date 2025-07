Após briga com Neymar na Vila Belmiro, torcedor se desculpa

Após a derrota do Santos por 2 a 1 para o Internacional, na noite de quarta-feira (23), um torcedor discutiu com Neymar, que acompanhava o jogo de perto. O bate-boca viralizou, e agora o torcedor, ainda não identificado, resolveu dar a própria versão do ocorrido, e se desculpar.

Em um desabafo gravado e publicado nas redes, o santista admitiu que perdeu a cabeça, mas não recuou na crítica ao desempenho da equipe. “Estou meio chateado. Queria pedir desculpa para todos torcedores do Santos, os que estavam presentes e os que viram pela televisão. Hoje me exaltei um pouco. O time do Santos está deixando muito a desejar. Eu cobrei do Neymar. Fui um pouco ríspido”, confessou.

Segundo o próprio torcedor, o momento foi de nervo. “Não tem como pedir ‘por favor’ para ele. Usei algumas palavras de baixo calão, ele também me xingou com palavras de baixo calão. Mas é só na caloria do jogo, no momento. Não vou desistir do meu time”, garantiu.

Apesar do tom arrependido, o recado aos jogadores foi direto. “Quero pedir desculpa para todos, para todo elenco do Santos. Mas também quero pedir e cobrar um pouco mais de vontade, um pouco mais de raça. Porque vocês, jogadores, ficaram 30 dias treinando. Não é possível essa ‘nhaca’ toda”, disparou, em crítica aberta à falta de resultado após a pausa no calendário.

“A gente tomou de 3 a 0, agora tomou um outro sacode do Inter. O time correndo errado, marcando errado, jogadores perdidos dentro de campo. Precisa rever muita coisa. Nosso presidente precisa ver muita coisa”, completou, apontando para uma crise que vai além das quatro linhas.

Ao encerrar o vídeo, o torcedor surpreendeu ao revelar que, apesar do embate, ainda é fã declarado de Neymar. “Brigo com minha família inteira por causa do Neymar, brigo com meus irmãos, que são são-paulinos, mas acredito que dá para melhorar um pouquinho. Fica aqui meu pedido de desculpa para o Neymar, para o elenco do Santos, para os torcedores. Estamos juntos. Vai para cima, Santos. Vamos melhorar”, concluiu.