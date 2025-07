Rei Charles proíbe príncipe George de voar com William e Kate

Aos 12 anos, o primogênito de William e Kate Middleton, príncipe George, não poderá mais embarcar com os pais em viagens de avião. A decisão, que pegou muitos de surpresa, partiu diretamente do rei Charles III, que resolveu resgatar um antigo e rigoroso protocolo da monarquia britânica, a de que herdeiros diretos ao trono não devem viajar juntos no mesmo voo, a fim de preservar a linha sucessória em caso de tragédia.

Com isso, George, atualmente o segundo na linha de sucessão, atrás apenas do pai, passará a voar em aeronaves separadas do príncipe e da princesa de Gales. A norma, embora já existente há décadas, vinha sendo ignorada discretamente por William e Kate, que preferiam manter a família unida durante deslocamentos oficiais e pessoais. Agora, no entanto, essa liberdade chegou ao fim.

De acordo com o colunista Richard Eden, do “Daily Mail”, o rei Charles teria se irritado ao descobrir que o casal seguia desrespeitando o protocolo. Fontes próximas ao Palácio afirmam que o monarca não só reforçou a regra como teria repreendido William e Kate, exigindo que as diretrizes da Casa Real fossem cumpridas à risca. A cobrança direta não foi bem recebida.

Segundo o “New York Post”, os príncipes de Gales estariam tentando negociar uma flexibilização da norma. O casal, conhecido por adotar uma criação mais moderna e acessível com os filhos, defende que tradições ultrapassadas como essa deveriam ser repensadas. Eles acreditam que proteger a infância dos pequenos, mesmo dentro da estrutura da realeza, exige mais liberdade do que formalidades.