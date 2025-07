Noiva de Oruam reúne fiéis em oração após prisão do rapper

Dois dias após o rapper Oruam ser transferido para o Complexo de Gericinó, em Bangu, sob a classificação de preso de “alta periculosidade”, sua noiva, a influenciadora Fernanda Valença, comoveu seguidores ao realizar um círculo de oração na mansão onde moram, no bairro do Joá, zona oeste do Rio de Janeiro. O culto, realizado nesta quinta-feira (24), contou com a presença de mais de 20 pessoas próximas ao casal.

“É assim que eu luto minhas guerras”, dizia um dos vídeos publicados por Fernanda em seus stories, que mostravam o momento de fé e clamor pela libertação do cantor. Em outro post, ela compartilhou um versículo do livro de Jeremias, que fala sobre esperança e retorno: “Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei... Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para sua terra.”

Mesmo abalada, Fernanda se pronunciou sobre os pedidos de fãs que sugeriam manifestações na porta do presídio. Com lágrimas nos olhos, a influenciadora explicou que, segundo orientação do advogado de Oruam, esse tipo de movimentação não é recomendado no momento. "Gente, eu não tenho mais força. Eu achava que era forte, que era braba, mas eu não sou não", confessou em um desabafo emocionante. “Se eu pudesse, eu tirava o Mauro com as minhas próprias mãos de lá.”

Em meio à dor, Fernanda revelou os sentimentos conflitantes que tem vivido: “Meu Deus, cara, é tanto sentimento misturado… raiva… E eu não gosto de sentir raiva, é um sentimento muito ruim. Mas nesses momentos, a gente sente tudo de uma vez. Mas eu entrego nas mãos de Deus e acredito que tudo vai ser resolvido da melhor forma. Ele vai sair de lá.”

Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, o Oruam, se entregou à polícia na última terça-feira (22) após ter sua prisão decretada por sete crimes: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal. A prisão aconteceu após um confronto com policiais durante uma operação da Polícia Civil em sua residência, que buscava cumprir um mandado de apreensão contra um adolescente conhecido como Doca, suspeito de envolvimento com roubo de veículos e tráfico de drogas no Rio.