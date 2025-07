Michelle Bolsonaro se irrita com jornalistas: "Aqui é a Casa do Senhor"

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se dirigiu diretamente à imprensa presente em um culto evangélico na última quinta-feira (24), interrompendo sua fala para repreender os jornalistas e pedir silêncio dentro do templo.

“A paz do Senhor, meus amados, queridos, vamos manter a ordem na Casa do Senhor, só um minutinho. Queridos, por favor, nós entendemos o trabalho de vocês, mas aqui é um templo sagrado, aqui é a Casa do Senhor e nós devemos ter respeito… Vou respeitar o seu direito, ainda, de liberdade de expressão, ok?”, declarou, em tom firme.

Michelle não escondeu o incômodo com a movimentação da imprensa durante o culto. Visivelmente incomodada, ela reforçou que a cerimônia tinha caráter espiritual e pediu mais sensibilidade dos profissionais de comunicação. “Atenção, por favor, nós estamos no Templo Santo… Por favor, vocês não estão respeitando a Casa de Deus, vocês não estão respeitando a autoridade do Senhor aqui na Terra”, afirmou, sob o olhar atento do marido.

A ex-primeira-dama ainda compartilhou um trecho íntimo de sua trajetória religiosa, mencionando a época em que passou a frequentar a igreja. “Eu, quando aceitei Jesus, já era esposa de deputado federal famoso. Mas, quando eu entrava na Casa do Senhor, meu status ficava da porta pra fora”, revelou.

Com discurso carregado de emoção, Michelle lembrou que, mesmo com sua posição pública, servia de maneira discreta nos bastidores da igreja. “Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu servi na cozinha. Meu ministério era na cozinha, nos bastidores. Então, isso dói o meu coração, quando eu vejo seres humanos que não respeitam a Casa de Deus, o lugar mais sagrado… O lugar onde nós entramos pra buscar a presença d’Ele”, completou.