Último adeus a Preta Gil: velório está acontecendo no Theatro Municipal

Aberta ao público, a despedida da cantora Preta Gil começou às 9h e atrai fãs, amigos e personalidades no Theatro Municipal localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, todos em busca de um último momento com a artista que marcou gerações com sua voz e autenticidade.

Após a cerimônia, o corpo de Preta Gil seguiu em cortejo no caminhão do Corpo de Bombeiros, passando pelo trajeto dos megablocos de carnaval. O percurso agora será eternizado como “Circuito Preta Gil”, uma homenagem da prefeitura que reforça o legado da cantora na cultura e na alegria do povo carioca.

O destino final será o Crematório e Cemitério da Penitência, onde uma cerimônia íntima está prevista para ocorrer apenas com familiares e amigos próximos.

Preta Gil faleceu no último domingo (20), aos 49 anos, em Nova Iorque, onde buscava tratamentos alternativos contra um câncer colorretal. A artista havia sido diagnosticada com a doença em janeiro de 2023 e, embora tenha entrado em remissão, a enfermidade retornou de forma agressiva, com metástase em 2024.