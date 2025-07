Thiaguinho se emociona ao se despedir de Preta Gil no velório

O cantor Thiaguinho, visivelmente abalado, chegou ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde o corpo da cantora Preta Gil está sendo velado, acompanhado da namorada, Carol Peixinho, e da mãe, Glória Maria, e não conteve as lágrimas ao se aproximar do caixão.

A despedida da artista, que faleceu no último domingo (20), nos Estados Unidos, onde buscava tratamento alternativo contra um câncer colorretal, mobilizou uma multidão. Preta Gil lutava contra a doença desde janeiro de 2023 e chegou a entrar em remissão, mas a condição voltou com metástase em 2024.

Durante o velório, um telão exibe imagens da cantora desde a infância, emocionando ainda mais os presentes. Pessoas próximas à família usavam camisas brancas com uma foto de Preta estampada no peito, em um gesto de amor e reverência.

O corpo da cantora será cremado ainda hoje em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos. Antes disso, um cortejo do Corpo de Bombeiros seguirá pelas ruas do centro até o Cemitério da Penitência, refazendo o trajeto dos megablocos do carnaval carioca, que, a partir de agora, passará a ser conhecido como Circuito Preta Gil, em tributo à artista.