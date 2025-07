Gominho causa surpresa ao surgir em SP durante velório de Preta Gil no Rio

A ausência de Gominho nas primeiras horas do velório de Preta Gil, nesta quinta-feira (25), chamou atenção e gerou um rebuliço nas redes sociais. Amigo próximo da cantora, ele surpreendeu o público ao surgir ao vivo no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, diretamente de São Paulo, enquanto, no mesmo momento, o corpo de Preta era velado no Theatro Municipal, no centro do Rio de Janeiro.

Diante da repercussão, uma seguidora comentou a ausência: “Amor, fui lá bem cedinho me despedir. Achei que te daria um abraço e você está em SP. Mas sinta meu amor. E arrase na Ana Maria, que Preta ia querer você bem lindo.” Gominho então respondeu: “Chego lá às 14h!!!”, indicando que ainda compareceria à cerimônia de despedida.

A movimentação em torno do velório foi intensa. O corpo da artista chegou ao Theatro Municipal por volta das 7h da manhã e o espaço foi aberto ao público das 9h às 13h. No local, um telão exibia imagens marcantes da trajetória de Preta, que morreu aos 50 anos, vítima de um câncer no intestino. Como pedido da própria cantora, a cerimônia foi feita de forma discreta, sem apresentações musicais.

Para garantir a segurança e organização do evento, a Prefeitura do Rio montou uma operação especial com a CET-Rio, Guarda Municipal e Comlurb. Após a homenagem pública, o corpo seguiu para o Cemitério da Penitência, onde foi realizada a cremação em cerimônia reservada a familiares e amigos próximos. O cortejo passou pelo tradicional trajeto dos megablocos do carnaval carioca, rebatizado como Circuito Preta Gil, em tributo à artista.