Laudo revela o que matou a atriz mirim Millena Brandão aos 11 anos

Conhecida por seu carisma e talento precoce, a jovem atriz mirim Millena teve sua morte confirmada no início de maio, após enfrentar 12 paradas cardíacas e ser diagnosticada com um tumor cerebral de 5 centímetros. No entanto, o laudo oficial veio à tona revelando uma nova e surpreendente causa para o trágico desfecho.

De acordo com documento obtido pelo portal Metrópoles, o exame da Polícia Técnico-Científica identificou que a morte de Millena foi provocada por um abscesso cerebral, um acúmulo de pus no tecido cerebral, geralmente causado por infecções bacterianas, fúngicas ou parasitárias. A informação foi confirmada por Antônio Carlos Geraldes Neto, advogado da família da atriz.

A origem do abscesso, no entanto, ainda não foi determinada. Segundo especialistas, esse tipo de infecção pode ter início em outras partes do corpo, como cabeça ou pescoço, ou ser transmitido via corrente sanguínea. No caso de Millena, os sintomas começaram com fortes dores de cabeça e mal-estar, inicialmente confundidos com um quadro de dengue.

A jovem foi internada no Hospital Geral do Grajaú, na zona sul de São Paulo, no dia 29 de abril, após ser transferida da Unidade de Pronto Atendimento Maria Antonieta (UPA). Em nota oficial, o hospital comunicou que “foi confirmada, às 16h55 de hoje (02), a morte encefálica da paciente Millena Brandão”. O boletim ainda destacou que ela chegou em estado gravíssimo e recebeu todos os cuidados intensivos disponíveis.

Enquanto isso, o caso segue em investigação. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo informou que o 101º Distrito Policial (Jardim Imbuias) continua apurando os fatos e mantém o caso registrado como “morte suspeita”. Em nota, o órgão afirmou: “A autoridade policial realizou oitivas com os familiares da vítima e aguarda os laudos para análise e devida conclusão do caso”.