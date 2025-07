Gominho nega briga com Carolina Dieckmann após morte de Preta Gil

Durante uma participação ao vivo no Mais Você, Gominho comentou, pela primeira vez, a decisão de deixar a casa de Preta Gil após a morte da cantora. Com a voz embargada, o apresentador de 36 anos rebateu os rumores de desentendimentos com a família da artista e com a atriz Carolina Dieckmann. “Estou sentindo dor há muito tempo. Preciso reorganizar a minha vida. Ninguém me expulsou de lugar nenhum. Disseram que brigaram com a família, que eu briguei com a Carol (Carolina Dieckmmann). Nada disso”, declarou ao vivo para Ana Maria Braga.

A relação de Gominho com Preta Gil era marcada por companheirismo e afeto. Durante a entrevista, ele relembrou a decisão de se mudar para a casa da cantora, no momento mais delicado de sua batalha contra o câncer. “Foram dois anos e meio. Larguei meu trabalho, apartamento. Durante 15 anos, formamos uma família e passamos a conviver. Fui visitá-la e percebi toda aquela situação do ex-marido, que não ia acompanhá-la nas químios. Foi aí que decidi me mudar para a casa dela", contou.

Segundo Gominho, a despedida não o pegou desprevenido. Ele já vinha se preparando emocionalmente desde que soube do agravamento da doença. “Quando eu vi ‘metástase no peritônio’, percebi a gravidade. Estava cansado de vê-la sofrer”, disse. Ainda de acordo com ele, a própria cantora soube dos resultados do tratamento experimental que fazia nos Estados Unidos. “Ela tinha decidido voltar ao Brasil. A Ju de Paula me ligou dizendo que os médicos contaram que o tratamento não tinha feito efeito.”

No bate-papo, ele ainda relembrou momentos inesquecíveis ao lado da amiga, com quem dividiu viagens marcantes para os Lençóis Maranhenses e para Miami. A entrevista serviu como um desabafo e uma homenagem à amizade que ultrapassou os holofotes, revelando a intensidade do luto e a verdade por trás das manchetes que circularam nos últimos dias.