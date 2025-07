Mulher de Manoel Gomes revela abandono após aborto e término

Diva Gomes, ex-companheira de Manoel Gomes, conhecido pelo hit “Caneta Azul”, fez um desabafo contundente e emocionado durante o “Fala Brasil”, da Record. Em sua primeira entrevista após o fim da relação, Diva relatou ter sido surpreendida com o desaparecimento do cantor de casa e só soube do término por meio do empresário dele, enquanto ainda se recuperava de um aborto espontâneo.

A história, que mais parece um roteiro de novela, começou a se desenrolar no fim de 2023, quando o casal enfrentou um momento delicado com a perda gestacional. Meses depois, Diva foi às compras e, ao retornar, percebeu que Manoel não estava em casa. O desespero tomou conta. “Entrei no quarto e não vi o Manoel. Fui na sala, na sacada, procurei em tudo. Pensei: acho que ele desceu para o carro. Desci lá embaixo, mas não havia ninguém. Fui à portaria, desesperada, e perguntei: 'Pelo amor de Deus, você viu se o Manoel passou por aqui?' O porteiro respondeu: 'O Manoel? Passou. A senhora passou e, pouco tempo depois, o Manoel saiu'. Eu disse: 'Não, o Manoel não sai sozinho. O Manoel não anda sozinho'”, contou, visivelmente abalada.

Segundo Diva, ele teria ido para os Estados Unidos com a roupa do corpo, sem sequer se despedir ou dar explicações. O golpe final veio com a ligação do empresário, que comunicou oficialmente o fim do relacionamento. “Simplesmente sumiu e me mandaram um recado”, lamentou.

Enquanto Diva lidava com o luto e a solidão, Manoel Gomes publicava nas redes sociais imagens ao lado de outras mulheres, navegando de lancha, o que gerou ainda mais repercussão e críticas ao comportamento do artista.

Vale lembrar que em janeiro, Diva foi levada às pressas ao hospital com fortes sangramentos. Lá, descobriu a gravidez e, em seguida, a perda do bebê. A assessoria do cantor confirmou o aborto na época, mas desde então ele tem se mantido distante do episódio.