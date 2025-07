Thales Bretas revela que sofreu golpe de taxista e um prejuízo de R$ 4 mil

Uma encenação meticulosamente planejada, uma corrida de carro aparentemente comum e um prejuízo de mais de R$ 4 mil. Foi assim que o médico Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, descreveu no “Fantástico” deste domingo (27) o momento em que caiu no golpe da maquininha, esquema criminoso que tem se alastrado pelo país. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse tipo de fraude já gerou um prejuízo de quase R$ 5 bilhões nos últimos doze meses.

Durante o trajeto de um carro por aplicativo, tudo pareci

a dentro da normalidade até que, já próximo ao destino, o suposto motorista alegou um defeito grave no carro. “Ele disse: ‘O carro ferveu, desce do carro porque ele pode explodir’. Era tudo uma encenação”, relatou Thales, ainda visivelmente abalado com a situação.

O motorista finge uma pane, inventa um motivo para interromper a corrida e, no fim, exige o pagamento direto via maquininha de cartão. Mas o equipamento, sem visor e com defeito proposital, não aceita aproximação. A vítima é induzida a inserir o cartão físico e digitar a senha sem saber que a máquina grava os dados e o cartão é trocado por outro semelhante.

Thales só percebeu que havia sido enganado após receber a notificação de uma compra no valor de R$ 4.215, valor muito superior ao de uma corrida convencional. “Eles já têm a sua senha, os seus dados bancários aqui, tudo, e o cartão trocado. Está pronto para aplicar o golpe”, explicou o delegado André Figueiredo, que investiga a atuação das quadrilhas.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado na última quinta-feira (24), o número de estelionatos no Brasil saltou 408% entre 2018 e 2024, reflexo direto da sofisticação de crimes como o da maquininha.