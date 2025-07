Saiba o motivo da passagem de Arnold Schwarzenegger em São Paulo

A sexta-feira (25) foi o primeiro dia oficial da 15ª edição da Expert XP, um dos maiores festivais de investimentos do mundo. O ator, empresário e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger foi a grande estrela do evento em São Paulo e atraiu uma verdadeira multidão de faria limers, como são chamados os investidores que atuam no mercado financeiro.

Logo no início da noite, uma fila gigantesca se formava do lado de fora do auditório principal. No palco, Schwarzenegger foi o centro das atenções no painel “Disciplina, Liderança e Inovação: Lições de um Ícone que Transcendeu Barreiras”, onde compartilhou detalhes de sua trajetória pessoal e profissional, desde os dias de fisiculturismo até os bastidores da política americana.

Durante a sabatina, o astro falou sobre sua experiência à frente do governo da Califórnia, entre 2003 e 2011. “Transformei problemas em oportunidades”, afirmou ele, ao relembrar os momentos em que crises políticas e econômicas desafiaram sua gestão. Sem rodeios, destacou ainda a importância de usar os momentos difíceis como pontes entre opostos: “A crise me ajudou a unir democratas e republicanos”.

Assim que Schwarzenegger deixou o palco, o auditório explodiu em aplausos que duraram vários minutos, enquanto uma chuva de flashes tomava conta do ambiente. A presença do ícone hollywoodiano em um evento voltado ao universo dos investimentos virou o grande assunto do dia, unindo diferentes gerações sob um mesmo teto.