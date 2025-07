Messi rouba a cena em show do Coldplay após ser flagrado pela câmera do beijo

Lionel Messi e sua esposa, Antonela Roccuzzo, foram flagrados pela tradicional "câmera do beijo" durante o show da banda britânica Coldplay neste domingo (27/7) em Miami incendiaram o público presente com uma cena que logo ganhou as redes sociais.

Surpreso ao se ver no telão, Messi esboçou um sorriso tímido, mas não hesitou ao se inclinar para beijar Antonela. O gesto arrancou gritos e aplausos da multidão, que ovacionou o casal em coro. Com leveza e naturalidade, o astro argentino mostrou seu lado romântico fora dos gramados, encantando fãs e curiosos.

A aparição do casal coincidiu com o afastamento temporário de Messi das partidas da Major League Soccer. Suspenso, o jogador do Inter Miami ficou de fora do confronto contra o FC Cincinnati e aproveitou a pausa para curtir o momento ao lado da família.

Ao notar Messi na plateia, o cantor interrompeu o show para prestar uma homenagem: “Você é o maior de todos os tempos. Obrigado por estar aqui essa noite”. A declaração, combinada com o momento íntimo captado pelas câmeras, tornou o evento ainda mais inesquecível.