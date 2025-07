Fabiana Justus desabafa sobre gatilhos após morte de Preta Gil

Fabiana Justus, que enfrenta sua própria batalha contra o câncer e está em remissão, foi uma das personalidades que se manifestou sobre o momento delicado da morte de Preta Gil. A influencer abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e, em resposta a uma seguidora, compartilhou seu desabafo sobre o impacto que a partida de Preta causou entre pacientes oncológicos.

"Não tem como não ficar mal… Nós, pacientes oncológicos, torcemos muito uns pelos outros. É uma sensação de que ‘uma de nós’ se foi. Eu tinha muita esperança de que ela iria ficar bem", escreveu uma seguidora. A mensagem, carregada de emoção, recebeu uma resposta sensível de Fabiana, que falou abertamente sobre os gatilhos que esse tipo de notícia desperta.

“E lógico que uma notícia dessa, além de tristeza, dá mu

itos gatilhos. Mas meus médicos sempre ficam relembrando que cada paciente é um, cada doença é uma, cada corpo é um e cada resposta é uma. Força pra você e foca na sua história”, declarou Fabiana, reforçando a importância de individualizar os processos e reações diante da doença.

A despedida de Preta Gil aconteceu na última sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em uma cerimônia que emocionou o país. Aberto ao público no início, o velório foi seguido de uma homenagem reservada a amigos e familiares. Em seguida, a artista foi cremada em uma cerimônia íntima no Cemitério e Crematório da Penitência.

O influencer Vidoca, conhecido por visitar túmulos de celebridades, revelou detalhes da cerimônia final. “Quando toda a imprensa, familiares e amigos foram embora, eu fui convidado pelo cemitério para conhecer a sala ecumênica, o local exato onde Preta Gil teve sua última cerimônia”, contou ele.

Vidoca descreveu o ambiente: “É uma espécie de céu, onde tem fumaça, chuva de pétalas… É um local totalmente diferente do que vocês estão acostumados e foi exatamente nessa capela que horas atrás saíram os últimos aplausos para Preta”.