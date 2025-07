Léo Lins se pronuncia após polêmica sobre piada com morte de Preta Gil

Depois de ser duramente criticado nas redes sociais, o humorista Léo Lins decidiu se posicionar publicamente sobre as acusações de que teria feito piadas envolvendo a morte de Preta Gil. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o ex-integrante do The Noite, do SBT, abriu o jogo sobre o que chamou de uma “distorção desleal” e anunciou que não tocará mais no nome da cantora nem em suas apresentações nem em suas publicações.

A controvérsia teve início quando internautas resgataram piadas feitas por Léo há dois anos, em meio ao processo movido por Preta Gil contra ele. Apesar do tempo decorrido, os trechos voltaram a circular na internet com manchetes dando a entender que ele estaria fazendo piadas atuais sobre a morte da artista, que faleceu há uma semana em decorrência de um câncer no intestino.

“Chegou a um ponto em que eu falei: ‘Não posso mais ignorar’. Pegaram uma notícia de um mês atrás, feita de forma muito desleal e desonesta, sobre piadas escritas dois anos atrás, para agora publicarem notas dizendo que estou fazendo piadas sobre a morte de Preta Gil, chegando a atribuir a mim a frase, com aspas, dizendo que falei: ‘Quem me processar vai pegar câncer e morrer’. Eu nunca disse isso. E nem fiz piadas sobre a morte da Preta Gil”, declarou o humorista.

Léo reconheceu que, embora as piadas tenham sido feitas antes do falecimento, elas continuaram sendo contadas até recentemente, mas enfatizou que o contexto era outro, o processo judicial movido pela própria cantora. “Aproveito para dizer que não faço mais as piadas, porque elas eram sobre o processo. Como não tem mais processo, não tem mais por que continuar com as piadas”, afirmou.

O humorista ainda fez questão de se dirigir à família da artista, deixando uma mensagem de respeito e solidariedade. “Aproveito também para falar com a família, com os parentes e com os amigos próximos. Deixar aqui o meu sentimento a todos vocês, que tenho certeza de que estão passando por um momento difícil. Principalmente vocês que acompanharam tão de perto o quanto ela lutou contra esse câncer”, disse.

Léo encerrou o vídeo com uma provocação à sua maneira, voltada tanto aos fãs quanto aos críticos: “Fiquem tranquilos, a Preta Gil não vai mais me encontrar nem ouvir minhas piadas, porque ela está no céu e eu vou para o inferno”.