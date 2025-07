Lucas Guedez é expulso por Virginia Fonseca após climão ao vivo

Virginia Fonseca revelou que teve uma briga séria com Lucas Guedez, seu amigo e parceiro de longas datas. A situação foi tão desconfortável que terminou com o influenciador sendo convidado a deixar a mansão da apresentadora em Goiânia.

O desentendimento teve início quando Lucas compartilhou, durante uma conversa, que alguém próximo ao círculo de amizades de ambos havia feito comentários negativos sobre Virginia. A influenciadora, ao ouvir o relato, não escondeu sua insatisfação e pediu que o amigo tomasse uma atitude em situações semelhantes:

"Eu só ficaria muito chateada se, na mesa com essa pessoa, ela falar e você não me defender porque aí eu não acho que seja amizade", desabafou ela durante o programa.

Mas o pedido não foi bem interpretado. Lucas entendeu que Virginia estava impondo um limite sobre com quem ele deveria ou não se relacionar.

"Me deu um gatilhinho que eu não sabia que eu tinha, o gatilho de alguém de me proibir de fazer algo. Na hora que ela falou isso, eu falei: ‘A última amizade que eu aceito comandar a minha vida é você’", justificou-se o influencer, visivelmente incomodado.

O mal-estar se intensificou nos bastidores. Lucas se isolou no quarto e passou a postar indiretas nas redes sociais. Ele ainda tentou buscar apoio do também influenciador Álvaro para lidar com o conflito.

Sem conseguir contornar a situação com diálogo, Virginia decidiu dar um basta.

"Vamos resolver, eu falei isso e você entendeu isso’. Eu falei: ‘Quer saber, Lucas? Pega suas coisas e vai embora amanhã’", relatou ela no palco, arrancando risos da plateia, mas deixando claro que a briga foi séria.

Nas redes sociais, a reação do público foi imediata. Alguns internautas se posicionaram contra Lucas:

"Acho ele sem graça e insuportável!", detonou um seguidor.

"Deus me livre desse povo vivendo dentro da casa dos outros", alfinetou outro.