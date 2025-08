Davi Brito troca lentes de resina por porcelana; entenda a diferença

Após críticas à estética das lentes de resina que usava, o ex-BBB Davi Brito decidiu reformular seu sorriso com um novo procedimento odontológico, desta vez utilizando lentes de porcelana. A escolha do material e o investimento em tecnologia chamaram atenção para um tema essencial na odontologia estética, a importância de tratamentos individualizados e com base científica.

Segundo o Prof. Dr. Marcos Laboissiere, cirurgião-dentista e CEO da Ilo Odontologia, a diferença entre os materiais faz toda a diferença no resultado final. “A resina é um material acessível e pode ser aplicado diretamente, mas apresenta menor durabilidade, maior risco de fraturas e alterações de cor ao longo do tempo. Já a porcelana é mais resistente, tem maior estabilidade de cor e entrega um resultado estético mais próximo do natural”, explica.

O especialista também destaca que, mais do que a escolha do material, o que define o sucesso do procedimento é o planejamento adequado. “Hoje, com o auxílio de tecnologias como o escaneamento intraoral e o planejamento digital do sorriso, é possível criar simulações precisas e personalizadas, considerando o formato do rosto, a harmonia da face e as necessidades funcionais do paciente”, afirma o Dr. Marcos.

No caso de Davi, o procedimento envolveu a substituição das antigas lentes por peças de porcelana confeccionadas sob medida. O profissional que realizou o atendimento utilizou um fluxo digital para planejar o novo sorriso, garantindo precisão na forma, cor e proporção dos dentes.

“Cada paciente tem uma estrutura facial única, por isso é essencial que o tratamento seja guiado por critérios objetivos e não apenas por padrões estéticos genéricos. O uso da tecnologia permite personalizar o sorriso de forma segura e previsível”, complementa o especialista.

Para o Dr. Marcos Laboissiere, o caso serve como um exemplo de como a odontologia moderna pode, e deve, ser pautada por ciência, técnica e escuta. “Mais do que transformar o sorriso, o objetivo deve ser promover saúde bucal, funcionalidade e autoestima, com soluções adequadas a cada pessoa.”